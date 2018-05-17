Лукашевич прокомментировал поправки к закону Латвии о телевещании

ВЕНА, 17 мая – РИА Новости. Поправки к закону в Латвии, которые могут существенно ограничить телевещание на русском языке, являются откровенным нарушением свободы слова и ущемлением интересов русскоязычного населения Латвии, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

На заседании постсовета ОБСЕ Лукашевич сообщил, что в начале мая Сейм Латвии одобрил в первом чтении поправки к закону, повышающие до 90% квоту телепрограмм на языках Евросоюза. По словам председателя комиссии Сейма по национальной безопасности Инессы Либиня-Эгнере, такой шаг якобы призван стать превентивной мерой в борьбе с так называемой российской пропагандой.

Постпред заявил, что если поправки вступят в силу, они позволят исключить из основных пакетов телевизионных услуг кабельных операторов Латвии большинство телеканалов и передач на русском языке, таким образом значительная часть русскоязычной аудитории в Латвии может лишиться возможности просмотра российских телеканалов и программ, которые входят в основные и наиболее доступные пакеты услуг.

"Это — откровенное нарушение свободы слова, права на выбор источника информации и очередной пример попрания интересов русскоговорящего населения Латвии. Видимо, в Риге хотят ограничить возможности доступа к альтернативной точке зрения, замкнуть свое общество в рамках официоза", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он также указал на заявления в этой связи председателя латвийской телекоммуникационной компании "ЛатТелеком" Гатим Кокинса о том, что "три четверти клиентов высказались очень негативно относительно вероятности, что в их основном пакете может не быть российских каналов".