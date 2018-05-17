Лукашевич прокомментировал поправки к закону Латвии о телевещании

ВЕНА, 17 мая – РИА Новости. Поправки к закону в Латвии, которые могут существенно ограничить телевещание на русском языке, являются откровенным нарушением свободы слова и ущемлением интересов русскоязычного населения Латвии, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Постпред заявил, что если поправки вступят в силу, они позволят исключить из основных пакетов телевизионных услуг кабельных операторов Латвии большинство телеканалов и передач на русском языке, таким образом значительная часть русскоязычной аудитории в Латвии может лишиться возможности просмотра российских телеканалов и программ, которые входят в основные и наиболее доступные пакеты услуг.
Он также указал на заявления в этой связи председателя латвийской телекоммуникационной компании "ЛатТелеком" Гатим Кокинса о том, что "три четверти клиентов высказались очень негативно относительно вероятности, что в их основном пакете может не быть российских каналов".