Ципрас рассказал о "тяжелом процессе" по решению македонской проблемы

АФИНЫ, 17 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на переговорах по проблеме конституционного наименования бывшей югославской республики Македония с его коллегой Зораном Заевым есть прогресс, но говорить о решении рано. По его словам, стороны стремятся найти решение до июньского саммита Евросоюза.
Ципрас и Заев в минувшую среду утром провели переговоры в Софии, где проходит саммит ЕС. Накануне вечером состоялась небольшая беседа премьеров.
"Это тяжелый процесс. Мы изучаем шаг за шагом все детали, но мы еще не в том положении, чтобы говорить о соглашении. Будут и следующие шаги с целью, если это будет возможно, достичь соглашения в начале следующего месяца", — сказал Ципрас.
Премьер Греции напомнил, что на саммите ЕС в июне будет обсуждаться процесс приема в Евросоюз стран-кандидатов, и сказал, что стороны стараются прийти к соглашению к этому времени.
"На этих переговорах или есть полное соглашение, или его нет. Мы не можем остановиться посередине", — сказал Ципрас.
"Мы ищем решения по всем критическим проблемам, но без отступления от того, что мы определили как красную линию", — подчеркнул премьер.
По его словам, название должно показать, что есть отличие греческой Македония и ее истории от страны, которая образовалась намного позднее как бывшая югославская республика Македония.
Ципрас заявил, что Греция не ограничена временем переговоров.
Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.
Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему страны в НАТО и Евросоюз. В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье, переговоры активизировались в последние месяцы.