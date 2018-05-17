Ципрас рассказал о "тяжелом процессе" по решению македонской проблемы

АФИНЫ, 17 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что на переговорах по проблеме конституционного наименования бывшей югославской республики Македония с его коллегой Зораном Заевым есть прогресс, но говорить о решении рано. По его словам, стороны стремятся найти решение до июньского саммита Евросоюза.

Ципрас и Заев в минувшую среду утром провели переговоры в Софии, где проходит саммит ЕС. Накануне вечером состоялась небольшая беседа премьеров.

"У нас были очень существенные переговоры. Прогресс, который достигли в прошедшие выходные министры иностранных дел на встрече в Сунионе с участием представителя ООН Нимица, был значительным. Однако есть еще достаточно проблем, которые требуют и проведения переговоров, и уточнения. Требуются еще переговоры, и сегодня мы говорили очень конструктивно. Я верю, что мы прошли значительную часть пути, но осталось преодолеть еще различия", — сказал премьер Греции на пресс-конференции по итогам саммита ЕС и переговоров с Заевым. Пресс-конференцию транслировало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

"Это тяжелый процесс. Мы изучаем шаг за шагом все детали, но мы еще не в том положении, чтобы говорить о соглашении. Будут и следующие шаги с целью, если это будет возможно, достичь соглашения в начале следующего месяца", — сказал Ципрас.

Премьер Греции напомнил, что на саммите ЕС в июне будет обсуждаться процесс приема в Евросоюз стран-кандидатов, и сказал, что стороны стараются прийти к соглашению к этому времени.

Ципрас повторил позиции правительства Греции, в частности, требование внесения изменений, касающихся наименования, в конституцию соседней страны.

"На этих переговорах или есть полное соглашение, или его нет. Мы не можем остановиться посередине", — сказал Ципрас.

"Мы ищем решения по всем критическим проблемам, но без отступления от того, что мы определили как красную линию", — подчеркнул премьер.

По его словам, название должно показать, что есть отличие греческой Македония и ее истории от страны, которая образовалась намного позднее как бывшая югославская республика Македония.

Ципрас заявил, что Греция не ограничена временем переговоров.

"Мы чувствуем давление исторической ответственности. Мы не чувствуем на переговорах давления времени. Это не значит, что мы заняли агрессивную позицию в отношении наших партнеров. Мы чувствуем их проблемы и стараемся вместе найти решение. Однако греческая сторона не чувствует давления клепсидры времени. Время утекает в том, что касается начала процесса вступления 25 июня (на саммите ЕС — ред.). Мы стараемся найти до конца июня решение по проблеме названия", — сказал Ципрас.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония".

Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему страны в НАТО и Евросоюз. В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье, переговоры активизировались в последние месяцы.