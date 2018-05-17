Армения выступила за развитие военной компоненты ОДКБ

ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Ереван выступает за развитие военной компоненты Организации Договора о коллективной безопасности, заявили в пресс-службе Минобороны Армении по итогам встречи главы ведомства Давида Тонояна с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым.

"Тоноян отметил важную роль ОДКБ в деле обеспечения безопасности Армении, подчеркнув необходимость развития военной компоненты организации. Он заверил, что Армения и впредь будет прилагать конструктивные усилия в деле становления ОДКБ, повышения ее международного престижа и авторитета", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны в четверг.

По данным пресс-службы, Хачатуров проинформировал о подготовке к заседанию Совета министров обороны организации 23 мая в Астане.

"Стороны обсудили вопросы международной и региональной безопасности", — говорится в сообщении.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию — ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.