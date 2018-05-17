Херсонский суд арестовал Вышинского

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд в Херсоне арестовал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал его адвокат Андрей Доманский.

"Шестьдесят дней арест без залога", — сказал он РИА Новости.

Избрать такую меру пресечения требовало обвинение. Защита журналиста просила не заключать его под стражу. Сам Вышинский, выступая в суде, заявил, что все действия против него расписали заранее.

"В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения", — подчеркнул журналист.

Адвокаты опротестуют решение об аресте. "Опротестовывается решение в течение пяти дней с момента его вручения, сейчас я иду, мне его должны вручить", — сказал Доманский.

Дело Вышинского

Вышинского задержали в Киеве утром 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.

Жена Вышинского Ирина рассказала, что у нее нет никакой информации об условиях содержания мужа. При этом у журналиста есть проблемы со здоровьем, он не может обходиться без лекарств.

Реакция

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Задержание коллеги раскритиковали и многие журналисты из других стран.

В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеры Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.

Акция в поддержку журналистов

В пятницу у посольства Украины в Москве пройдет акция в поддержку журналистов РИА Новости Украина и МИА "Россия сегодня". Пикет начнется в 14:00 и продлится два часа. Участники акции выступят против незаконных арестов и обысков, которым подверглись на Украине журналисты.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала всех неравнодушных прийти.

"Трудно поверить, что такая дикая охота на журналистов, которые просто выполняют свою работу, вообще возможна, тем более в Европе. Но это так", — сказала она.