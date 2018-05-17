Херсонский суд арестовал Вышинского

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Суд в Херсоне арестовал руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал его адвокат Андрей Доманский.
Избрать такую меру пресечения требовало обвинение. Защита журналиста просила не заключать его под стражу. Сам Вышинский, выступая в суде, заявил, что все действия против него расписали заранее.
"В момент, когда в моей квартире проходил обыск, сотрудник пресс-службы СБУ Украины уже заявляла о моем задержании, уже проводилась пресс-конференция, в которой звучали не только обвинения", — подчеркнул журналист.
Адвокаты опротестуют решение об аресте. "Опротестовывается решение в течение пяти дней с момента его вручения, сейчас я иду, мне его должны вручить", — сказал Доманский.
Дело Вышинского
Также многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу вызвали 47 человек.
Жена Вышинского Ирина рассказала, что у нее нет никакой информации об условиях содержания мужа. При этом у журналиста есть проблемы со здоровьем, он не может обходиться без лекарств.
Реакцияраскритиковали и многие журналисты из других стран.
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Это не первый за последнее время произвол со стороны СБУ. В конце апреля силовики задержали Елену Одновол, главу крымского отделения организации "Волонтеры Победы", помогающей ветеранам. Она приехала на Украину к родственникам и даже по новым законам страны, запрещающим георгиевские ленточки, не имела при себе ничего противозаконного. Жительницу Крыма также обвинили в госизмене.
Акция в поддержку журналистов
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала всех неравнодушных прийти.
"Трудно поверить, что такая дикая охота на журналистов, которые просто выполняют свою работу, вообще возможна, тем более в Европе. Но это так", — сказала она.