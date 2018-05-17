На западе Афганистана закроют школы из-за возобновления атак талибов*

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Министерство образования Афганистана объявило в четверг о закрытии всех школ и колледжей в провинции Фарах, где ранее возобновились столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с армией, передает агентство Пажвак.

Согласно заявлению министерства, этот шаг был предпринят для защиты студентов и преподавателей. Школы и учебные центры будут закрыты до тех пор, пока ситуация с безопасностью в провинции не улучшится, уточняется в заявлении, которое цитирует агентство.

Ранее сообщалось о масштабном наступлении талибов на провинцию Фарах. Во вторник порядка двух тысяч боевиков радикального движения "Талибан"* атаковали районы провинции и одноименный административный центр. В ходе боев были ликвидированы более 300 боевиков, 25 представителей силовых ведомств погибли.

В ночь на четверг талибы* предприняли новые атаки на силы безопасности Афганистана. Кроме того, три террориста-смертника привели в действие взрывные устройства рядом с полицейским управлением и правительственными зданиями в городе Фарах.

*Террористическая организация, запрещенная в России