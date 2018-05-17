Силовики увеличили количество обстрелов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики увеличили количество обстрелов населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Украинское… командование осталось верно своим традициям и в очередной раз, на фоне отказа украинской делегации вести диалог в Минске с республиками и заявлений спецпредставителя Госдепа США Волкера, увеличило количество обстрелов населенных пунктов, продолжая концентрировать свои удары по объектам инфраструктуры", — сказал Басурин.
Волкер ранее заявил, что минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны быть расформированы. В ДНР призвали Волкера обратить внимание на нарушения Киевом минских соглашений. В ЛНР также считают, что такими заявлениями спецпредставитель США пытается отвлечь внимание от невыполнения договоренностей Киевом.