Силовики увеличили количество обстрелов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК 17 мая — РИА Новости. Украинские силовики увеличили количество обстрелов населенных пунктов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее оперативное командование республики и представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли об обстрелах со стороны украинских силовиков населенных пунктов ДНР. По сообщению ведомств, только за прошедшие сутки один мирный житель погиб и один получил ранение.

"Украинское… командование осталось верно своим традициям и в очередной раз, на фоне отказа украинской делегации вести диалог в Минске с республиками и заявлений спецпредставителя Госдепа США Волкера, увеличило количество обстрелов населенных пунктов, продолжая концентрировать свои удары по объектам инфраструктуры", — сказал Басурин.

Волкер ранее заявил, что минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны быть расформированы. В ДНР призвали Волкера обратить внимание на нарушения Киевом минских соглашений. В ЛНР также считают, что такими заявлениями спецпредставитель США пытается отвлечь внимание от невыполнения договоренностей Киевом.