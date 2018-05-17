В Сербии потребовали извинений от посла США за слова о "безвредности" урана

БЕЛГРАД, 17 мая — РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин потребовал от посла США Кайла Скотта извиниться за слова о том, что снаряды с обедненным ураном, который применяла авиация НАТО в 1999 году, не связаны с ростом онкологических заболеваний в Сербии.
Несмотря на это, посол США Скотт заявил в минувший вторник, что "хотя кому-то политически выгодно приписать рост раковых заболеваний в Сербии применению обедненного урана, мне неизвестны научные доказательства, которые бы это подтвердили". Американский дипломат добавил, что по его информации "увеличения числа онкобольных происходило в Сербии и до 1999 года" и приписал это генетике, старению и курению.
"Посол Скотт нас многократно убеждал, что мы сами виноваты, что нас бомбили, а сейчас хочет убедить, что мы сами виноваты, что умираем от рака. Обедненный уран в целом мире является источником заболеваний, но по словам посла Скотта, его надо беречь как лекарство. Наименьшее, что посол может сделать — извиниться перед нашим народом", — цитирует издание реакцию министра обороны.
Скупщина (парламент) Сербии в настоящее время рассматривает состав комиссии, которая призвана выяснить и утвердить последствия бомбардировок НАТО 1999 года для населения страны.
Ранее инициативная группа медиков, ученых и военных Сербии направила президенту республики, министерствам здравоохранения и охраны окружающей среды запрос на проведение расследования последствий бомбардировок НАТО. В исследованиях планируется участие медиков различных специальностей, в том числе радиологов, эпидемиологов и токсикологов, которые будут исследовать почву, воду и воздух, а также продукты питания.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.