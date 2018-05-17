Российские болельщики призвали англичан не бояться ехать в Россию на ЧМ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Московские футбольные болельщики рассказали корреспонденту канала RT о том, справедливы ли опасения британской полиции по поводу британцев, собирающихся на Чемпионат мира по футболу в России.

Как отметил корреспондент, британских футбольных болельщиков "запугали" различными страшилками: например, о том, что в России не стоит размахивать национальным флагом.

Он обратился к болельщикам, наблюдающим за финалом Лиги Европы в одном из столичных спортбаров. В частности, журналист задал им вопрос, может ли демонстрация флага навлечь неприятности на болельщиков.

"Нет, это, конечно, бред, к реальности не имеет никакого отношения", — заявил один из собеседников.

"Можно доставать флаги, можно не доставать, все будет безопасно, дружелюбно", — сказал другой.

Корреспондент также спросил, что может доставить болельщикам из Великобритании проблемы.

"Главное, чтобы они не перепивали и не дрались", — отметил один из посетителей бара.

"Если они будут себя прилично вести, здесь никаких проблем у них не будет", — отметил другой болельщик.

Корреспондент RT в конце сюжета призвал британских болельщиков "послушать совета россиян, а не только своей полиции".

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. Финал пройдет на стадионе "Лужники" в Москве 15 июля.