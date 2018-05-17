Альпинист из Башкирии погиб при покорении горы Эверест

УФА, 17 мая – РИА Новости. Башкирский альпинист Рустем Амиров погиб во время восхождения на гору Эверест из-за переохлаждения и горной болезни, сообщила РИА Новости его супруга Галина Амирова.

Житель Уфы Рустем Амиров известен в Башкирии как отважный альпинист, который много раз восходил на вершину Эльбруса, на пик Ленина и Хан-Тенгри. Месяц назад он в инстаграмме начал писать, как восходит с иностранными альпинистами на гору Эверест в Гималаях.

Последнее его сообщение от 13 мая, где он говорит, что "готовится к решающему штурму вершины 8516 метров 16 мая. Прогноз погоды неустойчивый, почти все группы ушли наверх, рассчитывая на "погодное окно" 14 мая. Посылайте меня подальше и ждите новостей через неделю".

"Последний раз я с ним говорила 12 мая, он прислал фотографии и написал в WhatsApp впечатления. Его инстаграмм веду я, так как в горах плохая связь. Мне сегодня позвонили и сообщили о его гибели. Сообщили, что он не дошел до конца вершины немного. Потерял сознание из-за переохлаждения и горной болезни, недавно весь лагерь альпинистов переболел вирусом простуды, у него был ослабленный иммунитет. Нескольких альпинистов смогли спасти, а его — нет", — сообщила агентству Амирова.

По ее словам, тело альпиниста не привезут на родину, а похоронят в Гималаях.

Гора Эверест расположена в Гималаях и является самой высокой вершиной земли. Его высота составляет 8848 метров над уровнем моря.