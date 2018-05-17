ЕС запустит процедуру против экстерриториальных последствий санкций

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС запускает процедуру применения "блокирующего закона" 1996 года, который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций, заявил в четверг в Софии глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Выступавший перед ним на пресс-конференции глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС на встрече в Софии, после обсуждения ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки, предоставили ЕК "зеленый свет" на применение мер по защите интересов европейских компаний.

"Мы должны теперь действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения "блокирующего закона" 1996 года, который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций в ЕС. Мы должны это сделать и сделаем это завтра утром", — заявил Юнкер.