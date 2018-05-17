ЕС запустит процедуру против экстерриториальных последствий санкций

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. ЕС запускает процедуру применения "блокирующего закона" 1996 года, который направлен на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций, заявил в четверг в Софии глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Мы должны теперь действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения "блокирующего закона" 1996 года, который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций в ЕС. Мы должны это сделать и сделаем это завтра утром", — заявил Юнкер.