Патрушев обсудил с представителями Китая и Индии региональную безопасность

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве вопросы региональной безопасности с заместителем советника премьер-министра Индии по национальной безопасности и заместителем министра иностранных дел Китая, сообщает пресс-служба Совбеза.

"Николай Патрушев, Раджиндер Кханна и Кун Сюанью рассмотрели вопросы региональной безопасности, а также подчеркнули важность трехстороннего формата общения для обсуждения актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес для России, Индии и Китая", — говорится в сообщении.

Кроме того, состоялись консультации по вопросам безопасности в формате Россия-Индия-Китай на уровне заместителей секретарей советов безопасности. Российскую сторону на встрече представлял помощник секретаря Совбеза Александр Венедиктов.

"В повестке дня встречи – вопросы афганского урегулирования, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС", — уточнили в Совбезе.