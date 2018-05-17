В Мельбурне опоздавший пассажир попытался взять самолет "штурмом"

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. В аэропорту Мельбурна опоздавший на рейс пассажир попытался взять самолет "штурмом", пишет Daily mail.

Узнав о своем опоздании, раздраженный мужчина начал курить в здании аэропорта, а затем кинулся к ближайшему выходу на поле. На кадрах с места происшествия видно, как дебошир пытается открыть запертую дверь самолета.

Очевидец инцидента рассказала, что опоздавший пассажир устроил драку с сотрудниками аэропорта, которые пытались его остановить. По информации портала 9news, два человека получили незначительные травмы.

Позднее мужчина был задержан, а "пострадавший" самолет перед взлетом проверили инженеры.

В аэропортах по всему миру нередко происходят необычные инциденты с пассажирами. Ранее в Китае мужчина после приземления захотел проветрить самолет и открыл аварийный люк, случайно развернув надувной трап.