Китай призвал стороны конфликта в Газе к сдержанности

МАДРИД, 17 мая – РИА Новости. Пекин вновь призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности, выразив озабоченность насильственными действиями со стороны Израиля и большим количеством жертв, сообщил в четверг глава МИД Китая Ван И.
"Жизнь – самая большая ценность, и надо сделать все возможное, чтобы ее защитить. Мы выражаем большую озабоченность в связи с этими насильственными действиями", — заявил Ван И на пресс-конференции в Мадриде.
Министр подчеркнул, что Китай призывает "все стороны к сдержанности".
Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.