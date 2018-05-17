Китай призвал стороны конфликта в Газе к сдержанности

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

МАДРИД, 17 мая – РИА Новости. Пекин вновь призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности, выразив озабоченность насильственными действиями со стороны Израиля и большим количеством жертв, сообщил в четверг глава МИД Китая Ван И.

"Жизнь – самая большая ценность, и надо сделать все возможное, чтобы ее защитить. Мы выражаем большую озабоченность в связи с этими насильственными действиями", — заявил Ван И на пресс-конференции в Мадриде.

Министр подчеркнул, что Китай призывает "все стороны к сдержанности".

"Необходимо восстановить нормальную ситуацию. Конфликт длится 70 лет, так не может продолжаться. Статус Иерусалима – самый чувствительный вопрос. Надо найти справедливое и решение", — сказал Ван И, напомнив, что только 14 мая в столкновениях погибли более 60 человек.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.