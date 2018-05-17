В КНДР оценили направление будущих отношений с Южной Кореей

ТОКИО, 17 мая – РИА Новости. Председатель Комитета по мирному объединению родины КНДР Ли Сон Гвон заявил, что направление будущих отношений между Пхеньяном и Сеулом будет полностью зависеть от действий правительства Южной Кореи, передает агентство Ренхап.

"Направление будущих отношений между КНДР и Южной Кореей будет зависеть исключительно от действий южнокорейских властей. Будет очень непросто сесть (за стол переговоров – ред.) с действующей властью Южной Кореи до тех пор, пока тяжелая ситуация, которая привела к отсрочке переговоров на высоком уровне между Южной Кореей и КНДР, не будет разрешена", — приводит агентство слова Ли Сон Гвона.

Во вторник КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая. По сообщениям из Сеула, в учениях задействовано около сотни самолетов, и впервые — восемь истребителей-"невидимок" F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР.

Южная Корея выразила сожаление в связи с отказом КНДР от проведения переговоров, но подчеркнула, что совместные с США учения продолжатся согласно плану, несмотря на протесты с северокорейской стороны. Ранее в четверг министерство по делам национального объединения Южной Кореи также подчеркнуло, что намерено продолжать усилия по проведению диалога.