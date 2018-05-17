БЕРЛИН, 17 мая — РИА Новости. Берлин изучает возможность компенсаций малому и среднему бизнесу в связи с санкциями США по Ирану, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В связи с соглашением по Ирану ситуация такова, что мы можем посмотреть, дадим ли мы мелким и средним предприятиям определенные льготы, в настоящее время это изучается. Но у нас не должно быть иллюзий о том, чтобы всеобъемлющим образом компенсировать всей промышленности последствия соответственных мер со стороны США", — сказала Меркель на пресс-конференции в Болгарии.

Восьмого мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.