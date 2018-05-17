Чехия призвала Брюссель сообщить балканским странам сроки вступления в ЕС

ПРАГА, 17 мая – РИА Новости. Чехия весьма критически относится к тому, что западно-балканские страны до сих пор не получили от Брюсселя хотя бы ориентировочных дат их приема в Евросоюз, заявил чешский премьер Андрей Бабиш на полях саммита ЕС-Западные Балканы, проходящего в четверг в Софии.

Целью саммита заявлено подтвердить европейские перспективы стран Западных Балкан, но без конкретных дат и обязательств. В саммите участвуют лидеры 28 стран ЕС, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии, Македонии и Косово.

"Чехия, как и остальные страны Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия – V4), весьма критически относится к тому, что Брюссель до сих пор не предоставил западно-балканским странам никакого перспективного плана в процессе их вступления в состав ЕС, никаких, хотя бы ориентировочных, дат. Это необходимо для того, чтобы эти государства решили свои конфликты, окончательно договорились о границах, чтобы успешно вели борьбу против организованной преступности и против коррупции, проводили экономические и другие реформы", — сказал Бабиш, выступление которого транслировали сетевые телеканалы.