МИД Румынии после отзыва палестинского посла призвал дипломатов к диалогу

КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии после отзыва из страны посла Палестины Фуада Кокали призывает дипломатов к диалогу для конструктивного подхода к решению израильско-палестинской проблемы, сообщает в четверг пресс-служба МИД.
"МИД подчеркивает, что на данный момент крайне важен политический диалог, особенно через дипломатические представительства, а также интенсификация дипломатических контактов для поддержки конструктивного подхода в том, что касается израильско-палестинской проблематики", — сказано в сообщении.
Бухарест снова напомнил свою позицию относительно существования двух государств — Израиля и Палестины.
"МИД подчеркивает необходимость избежания любых действий, которые могли бы скомпрометировать мирный процесс… Израиль и Палестина должны сосуществовать в условиях мира и безопасности", — сообщает пресс-служба ведомства.
Посол Палестины был отозван в Рамаллу для консультаций в среду утром в срочном порядке, это решение было принято палестинскими властями в контексте того, что Румыния находится в числе стран, заблокировавших принятие совместной декларации ЕС, осуждающей перенос дипломатических миссий из Тель-Авива в Иерусалим.
МИД Румынии назвал проект совместной декларации ЕС "лишенным равновесия". Позицию Бухареста разделили Венгрия и Чехия, поэтому принять общую инициативу от Европейского союза не получилось.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".