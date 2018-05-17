МИД Румынии после отзыва палестинского посла призвал дипломатов к диалогу

Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Румынии после отзыва из страны посла Палестины Фуада Кокали призывает дипломатов к диалогу для конструктивного подхода к решению израильско-палестинской проблемы, сообщает в четверг пресс-служба МИД.

"МИД подчеркивает, что на данный момент крайне важен политический диалог, особенно через дипломатические представительства, а также интенсификация дипломатических контактов для поддержки конструктивного подхода в том, что касается израильско-палестинской проблематики", — сказано в сообщении.

Бухарест снова напомнил свою позицию относительно существования двух государств — Израиля и Палестины.

"МИД подчеркивает необходимость избежания любых действий, которые могли бы скомпрометировать мирный процесс… Израиль и Палестина должны сосуществовать в условиях мира и безопасности", — сообщает пресс-служба ведомства.

Посол Палестины был отозван в Рамаллу для консультаций в среду утром в срочном порядке, это решение было принято палестинскими властями в контексте того, что Румыния находится в числе стран, заблокировавших принятие совместной декларации ЕС, осуждающей перенос дипломатических миссий из Тель-Авива в Иерусалим.

МИД Румынии назвал проект совместной декларации ЕС "лишенным равновесия". Позицию Бухареста разделили Венгрия и Чехия, поэтому принять общую инициативу от Европейского союза не получилось.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.