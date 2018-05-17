Секретарем Совбеза Армении стал публицист Армен Григорян

ЕРЕВАН, 17 мая — РИА Новости. Публицист и политолог, сторонник премьера Армении Никола Пашиняна Армен Григорян сообщил, что назначен секретарем Совбеза республики.

"Да, назначение было", — приводит слова Григоряна онлайн-издание Aysor.am.

Решение премьер-министра о назначении пока не обнародовано.

Согласно закону, Совет безопасности возглавляет премьер-министр. Он назначает секретаря Совбеза. В эту структуру, определяющую основные направления политики в области обороны, помимо главы правительства и секретаря должны войти вице-премьеры, министры обороны и иностранных дел, директор Службы национальной безопасности, начальник полиции, начальник генерального штаба.

Заседания Совета безопасности должны созываться по мере необходимости, но не реже, чем раз в квартал.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна.