Рябков пожелал Трампу и Ким Чен Ыну успешных переговоров

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Москва желает успеха встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына и надеется, что этой встрече ничто не помешает, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Есть обстоятельства в виде проведения масштабных учений американо-южнокорейских, есть определённые сигналы на высоком, но не на высшем уровне, которые мы услышали из КНДР. Мы также отфиксировали некоторые нюансы в том, что сейчас говорят в Вашингтоне, по сравнению с тем, что там говорили на эту тему некоторое время назад. Мы желаем успеха этому процессу и рассчитываем, что ему ничто не помешает", — заявил Рябков.

Во вторник агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.