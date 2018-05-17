В Польше задержали россиянку по подозрению в "антипольской деятельности"

ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали гражданку России по подозрению в "антипольской деятельности", сообщил журналистам в четверг официальный представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

"Агентство внутренней безопасности задержало в четверг гражданку России Екатерину Ц., которая будет выдворена из Польши… Кроме того, четыре человека будут подвергнуты пятилетнему запрету въезда на территорию Польши", — сказал Жарын.

Представитель министра не уточнил, гражданами каких стран являются четыре человека, которым будет запрещен въезд в Польшу. По его словам, все они "принимали участие в гибридной войне" против страны.

Как сообщило Агентство внутренней безопасности, задержанная гражданка РФ находилась в Польше с 2013 года.

"Выводы в отношении указанных лиц — это результат реализованных в последние недели действий Агентства внутренней безопасности, нейтрализующих активность двух сетевых структур, участвующих в российской гибридной информационной войне, проводимой против Польши", — сказал Жарын.

По его словам, указанные лица принимали участие в "разжигании польско-украинской вражды в социальной сфере и в сфере политической, а также в подрыве постулатов польской исторической политики, заменяя их на российскую трактовку" и пытались "консолидировать пророссийские круги в Польше". Он также добавил, что к ответственности будут привлечены граждане Польши, которые сотрудничали с россиянкой.