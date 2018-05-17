В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике обострилась, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция сообщила о 9 обстрелах со стороны ВС Украины за сутки. Тридцатого марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики обострилась" — заявил Марочко.

По данным ведомства, всего по территории республики было выпущено более девяноста различных боеприпасов, из них тридцать восемь — калибра 122 миллиметра.

"Прежде всего, мы связываем обострение обстановки с тем, что соблюдение режима прекращения огня невыгодно Украине. Накануне и в период встреч контактных групп в Минске, ВСУ целенаправленно нагнетают обстановку, применяя при этом запрещенное вооружение", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.

По его мнению, таким образом Киев демонстрирует мировому сообществу, что он "под покровительством своих так называемых "западных партнеров" может безнаказанно творить, что угодно". Марочко подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко пообещал уже в этом году взять под свой контроль территорию народных республик.

"Уже даже никого не смущает, что Наев (командующий Объединенных сил Украины Сергей Наев – ред.) отдает приказы подчиненным командирам бригад на применение артиллерии. Но мы постоянно оперативно реагируем на меняющуюся обстановку. Поэтому на все возникающие угрозы принимаем контрмеры", — рассказал Марочко.

Представитель ЛНР подчеркнул, что в случае, если Киев пойдет на решение конфликта силовым путем, Народная милиция ЛНР найдет чем ему ответить. "Мало им не покажется", — заявил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.