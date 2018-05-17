"Помнит о судьбе Ирака": Пушков прокомментировал ультиматум США Ким Чен Ыну

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере требование США вывезти из КНДР запасы ядерного оружия.

Ранее представители Вашингтона потребовали от Пхеньяна в течение шести месяцев вывезти из страны как минимум часть ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и радиоактивных материалов. В случае выполнения условий США пообещали исключить КНДР из списка стран-пособниц терроризма.

Пушков напомнил, что ультимативные требования США, как правило, ничем хорошим не заканчивались.

"Ультиматумы — плохая основа для переговоров. А судьба Ирака, Ливии, как и "ядерной сделки" с Ираном, хорошо известна Ким Чен Ыну", — написал он.

Во вторник СМИ сообщили, что КНДР намерена отменить встречу президента США Дональда Трампа и лидера республики Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула Max Thunder. В Госдепе заявили, что Пхеньян не информировал их об отмене встречи.

