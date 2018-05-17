Расследование дела Скрипалей основано на фальсификации, считает Зорькин

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Расследование дело об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери построено на фальсификации справедливости и права, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Если взглянуть на дело Скрипалей с юридической точки зрения, то мы увидим, что раскрутка этого дела ловко выстроена с помощью фальсификации справедливости и права, то есть на псевдоправовой основе, заложенной еще в деле Литвиненко. Поскольку именно создание видимости полноценного правового разбирательства дела Литвиненко сформировало ту почву массовых представлений, которая далее раз за разом используется для раскручивания в Британии и других странах мира антироссийской истерии", — сказал Зорькин на лекции во время Петербургского международного юридического форума.

По его мнению, это дело показало, что если при оценке спорной ситуации отказаться от понимания "справедливости как равенства, соответствия, предсказуемой и понятной каждому разумному человеку связи между деянием и воздаянием, между виной и ответственностью, между обвинениями и доказательствами и т.д., а вместо этого ориентироваться на партикулярное чувство справедливости, апеллирующее к аргументам морального характера, то легко можно получить ситуацию хаоса".

Зорькин назвал это "управляемым хаосом, когда манипулирование соображениями некой моральной справедливости, подогреваемые игрой на чувствах страха, возмущения, сострадания и так далее, – блокируют возможность трезвого, рационального анализа".

Он видит в таком порядке вещей угрозу фактической "отмены" базовых опор правосудия в классическом понимании — с равноправием сторон, презумпцией невиновности и невозможностью прямых обвинений при наличии лишь косвенных улик или предположений.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.