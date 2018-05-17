Расследование дела Скрипалей основано на фальсификации, считает Зорькин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Расследование дело об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери построено на фальсификации справедливости и права, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
По его мнению, это дело показало, что если при оценке спорной ситуации отказаться от понимания "справедливости как равенства, соответствия, предсказуемой и понятной каждому разумному человеку связи между деянием и воздаянием, между виной и ответственностью, между обвинениями и доказательствами и т.д., а вместо этого ориентироваться на партикулярное чувство справедливости, апеллирующее к аргументам морального характера, то легко можно получить ситуацию хаоса".
Зорькин назвал это "управляемым хаосом, когда манипулирование соображениями некой моральной справедливости, подогреваемые игрой на чувствах страха, возмущения, сострадания и так далее, – блокируют возможность трезвого, рационального анализа".
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.