ЕК выделила три миллиона евро на гуманитарную помощь населению сектора Газа

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (122)

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия объявила в четверг о выделении трех миллионов евро на оказание срочной гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Как сообщила пресс-служба исполнительной коллегии ЕС, средства через международных гуманитарных партнеров ЕС будут направлены на оказание медико-санитарной помощи и приобретение питьевой воды нуждающимся палестинцам.

В 2017 году Еврокомиссия выделила 13,5 миллиона евро для гуманитарной поддержки населения сектора Газа из общего пакета финансирования по этой статье 20 миллионов евро.