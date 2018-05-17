ЕК выделила три миллиона евро на гуманитарную помощь населению сектора Газа

БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия объявила в четверг о выделении трех миллионов евро на оказание срочной гуманитарной помощи населению сектора Газа.
Как сообщила пресс-служба исполнительной коллегии ЕС, средства через международных гуманитарных партнеров ЕС будут направлены на оказание медико-санитарной помощи и приобретение питьевой воды нуждающимся палестинцам.
В 2017 году Еврокомиссия выделила 13,5 миллиона евро для гуманитарной поддержки населения сектора Газа из общего пакета финансирования по этой статье 20 миллионов евро.