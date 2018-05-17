Пашинян призвал прекратить все акции протеста в Армении

ЕРЕВАН, 17 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян призвал прекратить с 15.00 по местному времени (14.00 мск) все акции гражданского неповиновения в стране.

"Если в стране есть власти, пользующиеся общественным доверием, то проведение подобных акций гражданского неповиновения нелогично. Я призываю прекратить все акции гражданского неповиновения, забастовки, открыть все дороги, пре", — сказал Пашинян в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

Он также выразил надежду, что на его призыв откликнуться все люди, которые не руководствуются логикой саботажа. "Если кто-то руководствуется логикой саботажа, то мы должны все обсудить, чтобы серьезно понять ситуацию", — отметил Пашинян.

По его словам, решение проблем необходимо поставить на институциональные рельсы. "Нужно сформулировать проблему, сформировать делегации и прийти обсуждать эти проблемы в министерстве территориального управления или правительства", — сказал премьер.

Он отметил, что будут обсуждаться все проблемы и требования, в том числе связанные с отставкой мэра Еревана и генерального прокурора Армении. "Но для рассмотрения проблем нужно время", — добавил Пашинян.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна.