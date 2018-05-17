Страны Балтии попросили США усилить батальоны НАТО, сообщили СМИ

ВИЛЬНЮС, 17 мая — РИА Новости. Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Линас Линкявичюс, Эдгарс Ринкевичс и Свен Миксер обратились с просьбой к США усилить дислоцированные в этих странах батальоны НАТО силами ВВС и ВМС, сообщил в четверг телеканал LRT.

"Главы МИД стран Балтии просят США усилить батальоны НАТО, дислоцированные в этих странах, силами ВВС и ВМС", — отмечает телеканал.

По его данным, об этом Линкявичюс сообщил после встречи трех министров иностранных дел с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.

Главы МИД стран Балтии перед предстоящим саммитом НАТО попросили большего внимания США к воздушной обороне балтийских стран.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США.