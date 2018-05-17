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Трамп поручил подготовить новые санкции против России из-за ракет‍

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Санкции в отношении России (6675)
13:2117.05.2018
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по новым ограничительным мерам в отношении России. Об этом сообщили в Белом доме.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Кремле сожалеют о "чрезмерном увлечении" США санкциями
В США утверждают, что Москва нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помпео предстоит работа с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

Конгресс ждет от президента доклад с планом мер против российских чиновников, которые могли быть причастны к нарушению ДРСМД, включая возможное введение санкций и запрет на контакты по бюджетным закупкам США.

"Чисто политические обвинения"

Российские политологи и аналитики считают, что это решение было ожидаемым, и за ним не стоит каких-то фактических подтверждений.

Так, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко полагает, что эти заявления не имеют каких-либо конкретных оснований и фактических подтверждений, это очередная попытка недобросовестной конкуренции.

Молодые люди в национальных флагах США и России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Политолог раскритиковал решение США о новых санкциях против России
По его мнению, это чисто политические обвинения.

Он назвал такую риторику США продолжением враждебного курса Вашингтона по отношению к Москве. По словам Коротченко, США используют любые поводы для принятия "новых и новых санкций" и расширения списка предприятий и россиян, попавших под их действие.

В свою очередь, бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский заявил, что намерение Вашингтона было ожидаемым.

"У них в проекте бюджета содержится требование наложить санкции за нарушение ДРСМД", — отметил он, добавив, что это решение не связано с какими-либо изменениями в отношениях между странами.

Бужинский назвал планы США "мышиной возней".

Квартира. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Эксперты рассказали о влиянии санкций США на ипотечную ставку в России
"Включат они еще десяток человек, которые, по их мнению, разрабатывали новую крылатую ракету, и наложат санкции на новатора, если он еще не под санкциями", — заключил он.

Виноватой сделать Россию

Как считает эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский, ДРСМД оказался в центре внимания США из-за их желания выйти из соглашения.

"Учитывая, что они внесли очень серьезные коррективы в свою ядерную программу, и предполагают возможность более широкого применения ядерного оружия", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, США хотят выйти из соглашения так, чтобы виноватой оказалась Россия.

Президент США Дональд Трамп после объявления о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018 года
© AP Photo / Evan Vucci
Все против США: слово "санкции" пора забыть
Но дело не только в обновленной ядерной программе США — эти шаги вписываются в русло нынешней внешней политики Белого дома, подчеркнул Офицеров-Бельский.

Вместе с тем, отметил он, для Соединенных Штатов не так важен повод для введения новых ограничительных мер. По его словам, их санкционная политика рассчитана на десятилетия.

"Это попытка повлиять на экономическое развитие России в перспективе нескольких десятилетий", — заключил эксперт.

Договор РСМД

Договор РСМД подписали восьмого декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров. В том числе — спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14.

В Москве утверждения, что Россия отказывается от дальнейших сокращений вооружений, назвали "откровенной подтасовкой". Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва хочет сохранить договор и готова работать с Вашингтоном по этому вопросу.

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