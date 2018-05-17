МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал провокационную статью в Washington Examiner.

Во вторник американский еженедельник разместил материал "Украине следует взорвать путинский Крымский мост".

В Кремле это назвали безумием. "Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики", — уточнил Песков.

Он призвал правоохранительные органы, в том числе в США, обратить внимание на публикацию.

О чем статья

Автор Washington Examiner назвал мост "возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства".

"К счастью, — пишет он, — ВВС Украины могли бы нанести авиаудары так, чтобы временно вывести сооружение из строя, а значительная протяженность объекта позволит "снизить риск жертв среди проезжающих по нему людей". По мнению журналиста, подрыв почти наверняка приведет к эскалации конфликта, зато Киев отправит Москве "ясный сигнал".

Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров. Его пропускная способность — около 14 миллионов человек в год.

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