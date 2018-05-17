В ЕП рассказали, когда Сербия и Черногория могут стать членами Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Сербия и Черногория могут войти в состав Евросоюза до конца 2025 года, подтвердил в четверг председатель Европарламента Антонио Таяни.

"Мы поддерживаем, чтобы Сербия и Черногория стали членами Европейского союза до конца 2025 года", — сказал он журналистам в Софии по итогам совместного заседания с участниками саммита ЕС –Западные Балканы.

Еврокомиссия 6 февраля обнародовала новую стратегию по расширению ЕС в отношении стран Западных Балкан. В документах, представленных исполнительной коллегией ЕС, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.