В Польше завершили эксгумацию останков жертв смоленской авиакатастрофы

ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Польская прокуратура завершила эксгумацию останков жертв авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент страны Лех Качиньский, сообщила журналистам официальный представитель генпрокуратуры республики Эва Бялик.

"На кладбище в Гданьске завершилась эксгумация последней из жертв катастрофы под Смоленском", — сказала она.

Эксгумации останков жертв катастрофы, которые не были кремированы или эксгумированы ранее, велись в рамках нового расследования причин крушения самолета, проводимого в Польше. Всего были эксгумированы останки 83 человек, в том числе президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Ряд родственников погибших выступили категорически против эксгумации.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.