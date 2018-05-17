Премьер Нидерландов назвал выход США из соглашения по Ирану неуклюжим

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по Ирану не было изящным, сообщает издание NL Times со ссылкой на местные СМИ.

"После стольких требований Европы этого не делать США достаточно неуклюже отменили соглашение с Ираном. По другим вопросам США тоже действуют самостоятельно, не принимая во внимание союзников. И это нехорошо", — заявил Рютте.

Премьер-министр добавил, что дружба с США остается важной. "Но несомненность того, что нужно внимательно слушать друг друга, когда одна из сторон что-то планирует, и согласовывать это с партнерами и союзниками, похоже, сейчас нарушается", — приводит издание слова Рютте.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников (Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США) совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

США на прошлой неделе также объявили, что вместе с выходом из соглашения они восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Ранее действие этих санкций было приостановлено в рамках СВПД.