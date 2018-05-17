На севере Пакистана частично восстановили электроснабжение после блэкаута

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая — РИА Новости. Подача электроэнергии на большей части территории пакистанских областей Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва, где накануне произошел блэкаут из-за сбоя на гидроэлектростанции Тарбела, восстановлена, заявил министр энергетики Пакистана Аваис Легари.

"Система энергопередачи вернулась к нормальному функционированию в 17.13 среды (15.13 мск)", — сказал Легари телеканалу Geo TV. Глава ведомства сообщил, что в большинстве районов двух пострадавших от блэкаута северных провинций электроснабжение уже восстановлено, однако возобновление подачи электроэнергии по всей стране займет еще "пару часов".

Одна из крупнейших по мощности электростанций в Пакистане — дамба Тарбела — в среду утром приостановила свою работу из-за технического сбоя. Вследствие этого большинство населенных пунктов в северной провинции Пенджаб оказались обесточены. Среди них Лахор, Мултан, Бахавалпур, а также другие. Кроме того, сбой затронул ряд городов в соседней провинции Хайбер-Пахтунхва, включая Пешавар, Сват и Лакки Марват.

Как отмечают местные СМИ, в общей сложности для устранения неполадки и возобновления подачи электроэнергии на севере страны специалистам потребовалось порядка восьми часов.