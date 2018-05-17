Госдума потребовала от Киева освободить руководителя РИА Новости Украина

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла заявление, в котором назвала произволом действия украинских спецслужб в отношении журналистов и потребовала от киевских властей незамедлительно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Госдума в своем заявлении призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы занять принципиальную позицию в отношении неоднократных фактов нарушения прав журналистов на Украине и потребовала от киевских властей незамедлительного освобождения Вышинского.
Заявление нижней палаты будет направлено в правительство России, ООН, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также в парламенты государств — членов Совета Европы.
Бородин впоследствии вышел на связь с редакцией и сообщил, что у него дома много часов велись следственные действия. Он также отметил, что его не задерживали и не предъявляли обвинений.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой". В заявлении отмечается, что Дезир продолжает внимательно следить за развитием событий вокруг обысков СБУ офисов российских СМИ.