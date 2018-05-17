Военный эксперт назвал планы США по новым санкциям против России ожидаемыми

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Намерение США разработать новые меры в отношении России в связи с якобы нарушением Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было ожидаемым, заявил РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить предложения по мерам в отношении России в связи с предполагаемым нарушением Москвой ДРСМД, сообщил ранее Белый дом. Помпео должен работать совместно с министерствами финансов, обороны, торговли, а также с директором национальной разведки.

"У них в проекте бюджета содержится требование наложить санкции за нарушение ДРСМД. Это решение ожидалось, это прописано у них в бюджете в разделе, посвященном соблюдению международных договоренностей по РСМД. Там содержится требование — администрации подготовить предложение по введению санкций к нарушителям", — сказал Бужинский, добавив, что это решение не связано с какими-либо изменениями в сегодняшней повестке двусторонних отношений РФ и США.

"Это мышиная возня. Включат они еще десяток человек, которые, по их мнению, разрабатывали новую крылатую ракету, и наложат санкции на новатора, если он еще не под санкциями", — добавил он.