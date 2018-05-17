В Турции хотят задержать более сотни экс-сотрудников ВВС за связи с Гюленом

АНКАРА, 17 мая — РИА Новости. Прокуратура Турции выдала ордеры на задержание 101 бывшего военнослужащего ВВС страны, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание обвиняемых в связях с FETO санкционировала прокуратура Анкары. Среди них один генерал, пять полковников, два подполковника, четыре майора, 25 капитанов и 54 лейтенантов, которые ранее были отстранены от работы по подозрению в связях с FETO. Операция по их задержанию проходит в 22 провинциях. Задержаны 37 человек, операция продолжается.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.