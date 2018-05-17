В Афганистане возобновились столкновения военных с талибами*

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Столкновения боевиков радикального движения "Талибан"* с правительственными силами Афганистана возобновились в административном центре провинции Фарах на западе страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о масштабном наступлении талибов* на провинцию Фарах. Во вторник порядка 2 тысяч боевиков "Талибана"* атаковали районы провинции и одноименный административный центр. Как сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции, в ходе боев были ликвидированы более 300 боевиков, 25 представителей силовых ведомств погибли.
*Террористическая организация, запрещенная в России