Число пострадавших при утечке хлора на заводе в Южной Корее возросло до 19

ТОКИО, 17 мая – РИА Новости. Число пострадавших при утечке газообразного хлора на химическом заводе на юго-востоке Южной Кореи увеличилось до 19 человек, сообщает агентство Ренхап.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

По данным агентства, инцидент произошел около 10.00 по местному времени (04.00 мск) на заводе в городе Ульсан. Специалисты полагают, что утечка произошла при перекачке газа в хранилище.

По предварительным данным, утечка продолжалась около 45 минут. В настоящее время эксперты пытаются определить объем газа, выпущенного в результате инцидента. На месте были проведены очистительные работы.

Состояние ни одного из пострадавших не оценивается как критическое. Агентство отмечает, что химический завод располагается вдали от населенных пунктов, поэтому пострадавших среди жителей нет.