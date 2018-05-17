Российское посольство в США возмущено предложением взорвать Крымский мост

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Посольство России в Соединенных Штатах возмутилось публикацией американского журналиста, предложившего взорвать Крымский мост. Дипломаты подчеркнули, что свобода слова не может служить оправданием призыва к теракту и убийству людей.
Дипломаты ждут от издания объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику.
Они напомнили, что российские законы позволяют осуществлять уголовное преследование тех, кто выступает с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма и пропагандирует его.
Подстрекательство к теракту
Статья вызвала резкую реакцию со стороны российских политиков.
Так, сенатор Франц Клинцевич назвал призыв журнала Washington Examiner бомбить Крымский мост экстремистским и предложил СК подумать о возбуждении уголовного дела в отношении автора статьи.
В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала статью подстрекательством к совершению теракта.
По ее словам, переход американского СМИ в стадию призыва к террористическим актам — это "летальная стадия свободы по-американски".
По мнению сенатора Игоря Морозова, подобное заявление — это проявление терроризма. Он призвал следственные органы возбудить уголовное дело
"Мы еще раз убеждаемся, что США придумывают правила и международное право только для других стран, чтобы сеять хаос, которым, как они считают, можно управлять и наносить моральный, политический, материальный ущерб, как мы это видим на протяжении последних 25 лет", — добавил он.
Животная ненависть к России
Российские политологи также негативно отреагировали на статью Тома Рогана.
В эфире радио Sputnik он отметил, что такие статьи уже не удивляют.
"При желании всегда можно найти "экспертов", которые испытывают животную ненависть к Российской Федерации", — добавил Мезюхо.
Эксперт подчеркнул, что подобных статей и комментариев много, и в обозримом будущем этот поток не прекратится.
В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, что обращение в суд может помочь изменить общественное мнение в США.
Он считает, что американские СМИ делают это, чтобы продолжить давление на Россию и поддерживать градус ненависти у собственного населения.
"Такие публикации — это же не руководство к действию, а именно поддержание общественного мнения на необходимом уровне", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, надо обязательно подавать в суд — "рядовые американцы должны увидеть грязные руки тех, кто борется с Россией".
Крымский мост
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.
Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.
По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.
Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.