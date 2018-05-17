Российское посольство в США возмущено предложением взорвать Крымский мост

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Посольство России в Соединенных Штатах возмутилось публикацией американского журналиста, предложившего взорвать Крымский мост. Дипломаты подчеркнули, что свобода слова не может служить оправданием призыва к теракту и убийству людей.

Во вторник в Washington Examiner появилась колонка комментатора Тома Рогана, где говорилось, что Украина "должна взорвать Крымский мост".

Дипломаты ждут от издания объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику.

Они напомнили, что российские законы позволяют осуществлять уголовное преследование тех, кто выступает с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма и пропагандирует его.

Подстрекательство к теракту

Статья вызвала резкую реакцию со стороны российских политиков.

Так, сенатор Франц Клинцевич назвал призыв журнала Washington Examiner бомбить Крымский мост экстремистским и предложил СК подумать о возбуждении уголовного дела в отношении автора статьи.

Он также уточнил, что публикация не станет в прямом смысле руководством к действию для украинских властей, но какие-либо провокации возможны.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала статью подстрекательством к совершению теракта.

По ее словам, переход американского СМИ в стадию призыва к террористическим актам — это "летальная стадия свободы по-американски".

По мнению сенатора Игоря Морозова, подобное заявление — это проявление терроризма. Он призвал следственные органы возбудить уголовное дело

"Мы еще раз убеждаемся, что США придумывают правила и международное право только для других стран, чтобы сеять хаос, которым, как они считают, можно управлять и наносить моральный, политический, материальный ущерб, как мы это видим на протяжении последних 25 лет", — добавил он.

Животная ненависть к России

Российские политологи также негативно отреагировали на статью Тома Рогана.

По мнению Ивана Мезюхо, подобные публикации не только выражение личных мыслей тех или иных журналистов.

В эфире радио Sputnik он отметил, что такие статьи уже не удивляют.

"При желании всегда можно найти "экспертов", которые испытывают животную ненависть к Российской Федерации", — добавил Мезюхо.

Эксперт подчеркнул, что подобных статей и комментариев много, и в обозримом будущем этот поток не прекратится.

В свою очередь, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, что обращение в суд может помочь изменить общественное мнение в США.

Он считает, что американские СМИ делают это, чтобы продолжить давление на Россию и поддерживать градус ненависти у собственного населения.

"Такие публикации — это же не руководство к действию, а именно поддержание общественного мнения на необходимом уровне", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, надо обязательно подавать в суд — "рядовые американцы должны увидеть грязные руки тех, кто борется с Россией".

Крымский мост

"Не герои борются со "страшным русским медведем", а люди, призывающие к терроризму, борются со страной, которая, по большому счету, ничего плохого им не сделала", — заключил Журавлев.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.

По мосту, имеющему две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.

Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи чуть больше чем за четверть часа.