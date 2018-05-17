Крупнейший металлургический комбинат Украины остановил работу

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Украинский металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" остановил работу из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщается на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

Рабочие первой смены железнодорожного цеха отказались работать на неисправной технике, требуя обеспечить безопасные условия труда на предприятии.

Поскольку железнодорожный транспорт обслуживает все производство на комбинате, то есть доставляет сырье и вывозит готовую продукцию, работа остановилась в мартеновском и конвертерном цехах.

Первичные профсоюзные организации на предприятии срочно собираются на совместное заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия.