В Ботсване турист снял, как леопард играет с его ногой

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Турист в северной части Ботсваны снял на видео общительного леопарда, который приблизился к нему и поиграл с его ногой. Ролик опубликован на YouTube-канале Daily Mail.

На видео хищник трогает когтистой лапой ботинок туриста и царапает ему голень через окно в машине. Когда водитель заводит мотор, леопард убегает.

По словам автора видео, леопард его совсем не напугал. "Он был похож на большого котика", — пояснил он.

Ранее в этом месяце в сети появилось видео, на котором гепарды едва не бросаются на французскую семью в голландском сафари-парке Beekse Bergen. Однако туристам удалось добежать до машины и избежать нападения.