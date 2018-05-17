В ДНР из-за обстрелов за сутки погиб один человек

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Один человек погиб и один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили в четверг журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что украинские силовики более 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки.

"В результате обстрела населенного пункта Гольмовский (под контролем ДНР — ред.) убита мирная жительница 1983 года рождения. Также в результате обстрела ранение получил житель поселка Зайцево (под контролем ДНР — ред.) 1957 года рождения", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он отметил, что также в результате обстрела в подконтрольной ДНР Горловке повреждены три дома и газопровод.