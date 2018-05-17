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В Таиланде задержали нелегально находившегося в стране россиянина

09:4717.05.2018
(обновлено: 09:48 17.05.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВид на Бангкок. Архивное фотоВид на Бангкок. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БАНГКОК, 17 мая – РИА Новости. Еще один гражданин РФ оказался среди задержанных в ходе проводимой таиландской туристической полицией долгосрочной операции "Рентген", выявляющей иностранцев, находящихся в стране нелегально или просрочивших свои визы, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Вид на Бангкок. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Таиланде по запросу Интерпола задержали россиянина
В ходе одной из предыдущих фаз этой же операции в Бангкоке 4 мая был задержан россиянин, просрочивший безвизовое разрешение на пребывание в стране.

Издание сообщает о задержании в ночь на четверг, 17 мая, во время широкомасштабного полицейского рейда тридцати шести иностранных граждан, среди которых один россиянин, так же, как и в предыдущем случае прибывший в страну как турист и просрочивший 30-суточное безвизовое разрешение на пребывание в стране. Имени задержанного россиянина издание не называет.

В ходе рейда, который был одновременно проведен в 104 местах в стране, включая, помимо Бангкока, туристические зоны, такие, как Паттайя и остров Пхукет, по обвинениям в визовых нарушениях были задержаны также граждане Швейцарии, Сенегала, Индии, Алжира, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Берега Слоновой Кости и Камбоджи. Помимо этого, двое граждан Мьянмы и один гражданин Индии были задержаны за другие правонарушения, сообщает издание.

Город Пекин. Архивное фото
© Fotolia / SeanPavonePhoto
В Пекине задержали россиянина, прыгнувшего с небоскреба с парашютом
В 2017 и 2018 годах в ходе операции "Рентген" туристическая полиция совместно с другими полицейскими подразделениями провела одиннадцать ночных рейдов, результатом которых стало массовое задержание иностранных правонарушителей. По словам представителей туристической полиции, многие задержанные за это время иностранцы нелегально работали в качестве преподавателей английского языка или обучались в языковых школах и школах тайского бокса, имея при этом просроченные визы. Общее число задержанных в ходе операции на настоящий момент составляет 1 161 человек, сообщает Bangkok Post.

В посольстве России РИА Новости сообщили, что, как и в первом случае задержания россиянина в ходе операции "Рентген", никакой информации о задержании россиянина в дипмиссию от местных властей не поступало. Обычно при задержаниях за визовые нарушения таиландская полиция не сообщает о них в посольства: по установленному порядку иностранцы, задержанные за подобные нарушения, подлежат депортации из Таиланда, денежному штрафу и внесению в "черный список", запрещающий посещение Таиланда на длительный срок.

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