НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая — РИА Новости. Боевики одной из крупнейших в Южной Азии исламистской группировки "Лашкар-и-Таиба"* отвергли инициативу властей Индии о введении перемирия на период священного для мусульман месяца Рамадан в спорном Кашмире, пишет газета Kashmir Monitor со ссылкой на лидера группировки Мехмуда Шаха.

"Мы считаем это грехом и позором по отношению к жертвами, которые были понесены в борьбе за свободу. Мы — наследники мучеников. Такой выбор стал бы предательством крови мучеников", — заявил Шах в письменном комментарии изданию. Он подчеркнул, что члены группировки "даже не думают о такого рода компромиссе".

Накануне Индия в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня на всей территории Кашмира вплоть до завершения Рамадана. Как сообщило ранее МВД страны, в Нью-Дели потребовали от служб безопасности не проводить военных операций в этом нестабильном районе в течение всего месяца. Власти выразили надежду на то, что все стороны поддержат данную инициативу, позволив жителям штата из числа мусульман праздновать Рамадан "в мирной обстановке".

При этом в ведомстве подчеркнули, что за индийской армией сохраняется право на ответные действия в случае, если ее военнослужащие подверглись нападению, либо если таковые меры были необходимы для защиты мирного населения.

Территория бывшего княжества Кашмир с 1947 года и до сегодняшнего дня остается камнем преткновения в отношениях Индии и Пакистана. В этом регионе нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.

*Запрещенная в России террористическая организация