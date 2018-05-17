В ДНР сообщили о ранении мирного жителя после обстрела силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (195)

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. Архивное фото

Жилой дом Куйбышевского района после ночного обстрела в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в четверг и.о. главы администрации города Иван Приходько.

"Ранен мирный житель 1957 года рождения после обстрела на Байраке, осколочное ранение поясничной области", — написал на своей странице в Facebook Приходько.

В среду в результате обстрела окраины Горловки погибла мирная жительница, сообщил ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город насчитывает около 250 тысяч жителей, здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.