В ДНР сообщили о ранении мирного жителя после обстрела силовиков

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщил в четверг и.о. главы администрации города Иван Приходько.
"Ранен мирный житель 1957 года рождения после обстрела на Байраке, осколочное ранение поясничной области", — написал на своей странице в Facebook Приходько.
В среду в результате обстрела окраины Горловки погибла мирная жительница, сообщил ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Горловка расположена в 40 километрах к северу от Донецка, контролируется ДНР. Город насчитывает около 250 тысяч жителей, здесь расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе. За время конфликта город неоднократно подвергался обстрелам.