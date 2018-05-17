ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. С момента назначения в США спецпрокурора Роберта Мюллера в четверг исполняется год. За это время бывший директор ФБР, получивший почти неограниченные полномочия для расследования предполагаемого сговора Дональда Трампа с Россией, предъявил более двух десятков обвинительных заключений. Несмотря на то, что обвинения были по отдельности предъявлены экс-советникам Трампа и российским компаниям и физлицам, никаких свидетельств сговора в обвинительных заключениях до сих пор нет.
Два десятка обвиняемых
Мюллеру понадобился год для того, чтобы предъявить более 20 обвинительных заключений, но между ними не просматривается непосредственной связи.
Львиная доля обвиняемых — это три российских компании, включая "Агентство интернет-исследований", и 13 физических лиц, которым вменяется "сговор против правительства США" и изготовление фальшивых документов. Документ, который в офисе Мюллера готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц и 13 фамилий россиян. Все они, по данным спецпрокурора, во главе с ресторатором Евгением Пригожиным хотели, но так и не смогли повлиять на результаты президентских выборов в США. По версии Мюллера, "Агентство интернет-исследований" пыталось с помощью соцсетей повлиять на выборы в пользу Трампа и платило американским гражданам за организацию митингов. Какого бы то ни было реального влияния на выборы прокуроры не нашли, связи между Трампом и обвиняемыми не указали. Нет в обвинительном заключении и обоснования связи агентства с российскими властями.
Президент России Владимир Путин в интервью Fox News заявил, что если у американских властей есть претензии к российским гражданам, они должны предъявить их по установленным каналам правоохранительных органов. Так или иначе, российские граждане по закону не могут быть выданы в США и, таким образом, вряд ли когда-либо предстанут перед судом. Однако в случае если суд в США признает их виновными, это может помешать им ездить за границу.
Пока что в суд явились только адвокаты "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую Мюллер связывает с интересами бизнесмена Пригожина. Остальные ответчики адвокатов в суд не присылали и вряд ли планируют это делать, заявил адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье.
Флинн, Пападопулус, ван дер Зваан
Экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний при описании телефонного разговора с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. Ранее противоречия в рассказе Флинна уже стоили ему поста в Белом доме. Больше никаких свидетельств противоправных действий Флинна и тем более его "сговора" с Кисляком, о котором спекулировали СМИ, нет.
Экс-советник штаба Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ. Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается сделка Пападопулоса с правосудием. Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого якобы была "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, что ему не платили зарплаты и что он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз.
Манафорт и Гейтс
Россия в обвинительном заключении, поданном в окружной суд Вашингтона, упоминается лишь один раз: там написано, что экс-президент Украины Виктор Янукович имел связи с Россией. Больше никаких свидетельств "российского сговора" в заключении нет. Другие обвинения, на сей раз в мошенничестве и неуплате налогов, предъявлены Манафорту в другом суде, в Восточном округе Виргинии.
Манафорт оспорил обвинения, заявив, что Мюллер превысил полномочия и вышел за рамки своего мандата, так что обвинения должны быть сняты. Адвокаты Манафорта заявили, что обвинения не имеют никакого отношения к предполагаемым связям Трампа с Россией.
Вне зависимости от каких-либо связей с Россией, обвинения против Манафорта достаточно серьезны, и ему грозят десятки лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что второй обвиняемый Гейтс согласился пойти на сделку с обвинением, признав себя виновным по менее значимым пунктам в обмен на снятие более тяжелых обвинений и, вероятно, показания против Манафорта.
Что дальше?
Может ли Мюллер обвинить Трампа в чем бы то ни было — вопрос дискуссионный. Адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что команда Мюллера признала: завести дело против президента нельзя. Неясно, что имел в виду Джулиани: невиновность Трампа или же правила минюста, которые запрещают выносить обвинение действующему президенту. В теории Мюллер может не выдвигать против Трампа обвинений, но передать доклад с обвинениями в палату представителей. Это уже сделал около 20 лет назад другой спецпрокурор, Кеннет Старр, который обвинил президента Билла Клинтона в лжесвидетельстве. Палата представителей вынесла Клинтону импичмент, но сенат его оправдал.
Сам Мюллер никогда не говорил о виновности Трампа или о том, чтобы Трамп был под расследованием.
Трамп многократно называл расследование "охотой на ведьм" и на все лады повторял в Twitter, что никакого сговора с Россией у него не было. Официальная позиция Белого дома такова, что расследование лишь отвлекает от повестки дня и достижений Трампа, включая рост экономики.
Трамп также оказался в ситуации противостояния с собственным министерством юстиции, что со стороны выглядит странно. Трамп неоднократно критиковал руководство минюста и даже назвал "нападением на страну" обыск у своего личного адвоката Майкла Коэна — этот обыск также, по-видимому, не был связан с Россией.
Тем не менее, вероятнее всего, расследование Мюллера продлится как минимум до промежуточных выборов в ноябре 2018 года. Как бы он ни закончился, сторонники Трампа заявят о его невиновности, а противники по-прежнему будут убеждены в "сговоре с Россией". Это означает, что беспрецедентный скандал вокруг Трампа и России останется во внутренней американской повестке дня в обозримом будущем.