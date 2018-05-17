ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. С момента назначения в США спецпрокурора Роберта Мюллера в четверг исполняется год. За это время бывший директор ФБР, получивший почти неограниченные полномочия для расследования предполагаемого сговора Дональда Трампа с Россией, предъявил более двух десятков обвинительных заключений. Несмотря на то, что обвинения были по отдельности предъявлены экс-советникам Трампа и российским компаниям и физлицам, никаких свидетельств сговора в обвинительных заключениях до сих пор нет.

Два десятка обвиняемых

Сколько понадобится Мюллеру, чтобы завершить расследование, и ждать ли новых обвинений, неизвестно. Беспрецедентный же скандал вокруг "российского вмешательства" продолжится вне зависимости от итогов расследования Мюллера. Кремль, как и представители Белого дома, опровергает наличие каких-либо связей Трампа с Россией.

Мюллеру понадобился год для того, чтобы предъявить более 20 обвинительных заключений, но между ними не просматривается непосредственной связи.

Львиная доля обвиняемых — это три российских компании, включая "Агентство интернет-исследований", и 13 физических лиц, которым вменяется "сговор против правительства США" и изготовление фальшивых документов. Документ, который в офисе Мюллера готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц и 13 фамилий россиян. Все они, по данным спецпрокурора, во главе с ресторатором Евгением Пригожиным хотели, но так и не смогли повлиять на результаты президентских выборов в США. По версии Мюллера, "Агентство интернет-исследований" пыталось с помощью соцсетей повлиять на выборы в пользу Трампа и платило американским гражданам за организацию митингов. Какого бы то ни было реального влияния на выборы прокуроры не нашли, связи между Трампом и обвиняемыми не указали. Нет в обвинительном заключении и обоснования связи агентства с российскими властями.

Из физических лиц в заключении указаны Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, которые, по данным обвинения, занимали различные должности в "Агентстве интернет-исследований".

Президент России Владимир Путин в интервью Fox News заявил, что если у американских властей есть претензии к российским гражданам, они должны предъявить их по установленным каналам правоохранительных органов. Так или иначе, российские граждане по закону не могут быть выданы в США и, таким образом, вряд ли когда-либо предстанут перед судом. Однако в случае если суд в США признает их виновными, это может помешать им ездить за границу.

Пока что в суд явились только адвокаты "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую Мюллер связывает с интересами бизнесмена Пригожина. Остальные ответчики адвокатов в суд не присылали и вряд ли планируют это делать, заявил адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье.

Флинн, Пападопулус, ван дер Зваан

Еще несколько обвинительных заключений носят вторичный характер — речь идет не о какой-либо связи с Россией, а об умолчании или лжи следствию. Это распространенная практика в США: если обвиняемый соглашается разговаривать с ФБР, то любое его слово может быть использовано против него. Любая неточность, несоответствие, умолчание, иногда даже фраза "не знаю" может стать основанием для обвинений в даче ложных показаний правоохранительным органам — а это тяжкое преступление. Именно на этом основании были обеспечены обвинительные заключения против ряда других фигурантов.

Экс-советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн признал себя виновным в даче ложных показаний при описании телефонного разговора с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком. Ранее противоречия в рассказе Флинна уже стоили ему поста в Белом доме. Больше никаких свидетельств противоправных действий Флинна и тем более его "сговора" с Кисляком, о котором спекулировали СМИ, нет.

Адвокат Алекс ван дер Зваан признал, что скрыл от следствия важную информацию о том, что бывший советник в предвыборном штабе Дональда Трампа Рик Гейтс "часто контактировал с тем, кого ФБР называет агентом российской разведки". Ван дер Зваан получил 30 дней тюрьмы и должен будет заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Экс-советник штаба Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая граждан РФ. Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году, говорится в документе суда, в котором описывается сделка Пападопулоса с правосудием. Кроме того, он встречался с неким иностранным лицом, у которого якобы была "грязь" — компрометирующая информация на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Белый дом заявил, что Пападопулос играл крайне ограниченную роль в штабе Трампа, что ему не платили зарплаты и что он был членом консультативного экспертного совета, который собрался лишь один раз.

Манафорт и Гейтс

Наиболее серьезные обвинения были предъявлены экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Мюллер обвинил Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса в отмывании десятков миллионов долларов, полученных от лоббистской деятельности в интересах правительства Украины. Также Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что не зарегистрировались для этой деятельности в качестве иностранных агентов.

Россия в обвинительном заключении, поданном в окружной суд Вашингтона, упоминается лишь один раз: там написано, что экс-президент Украины Виктор Янукович имел связи с Россией. Больше никаких свидетельств "российского сговора" в заключении нет. Другие обвинения, на сей раз в мошенничестве и неуплате налогов, предъявлены Манафорту в другом суде, в Восточном округе Виргинии.

Манафорт оспорил обвинения, заявив, что Мюллер превысил полномочия и вышел за рамки своего мандата, так что обвинения должны быть сняты. Адвокаты Манафорта заявили, что обвинения не имеют никакого отношения к предполагаемым связям Трампа с Россией.

Судья Эми Берман-Джексон предсказуемо не согласилась. "Обвинение полностью соответствует той части полномочий, предоставленных спецпрокурору, которые Манафорт находит сомнительными: полномочий расследовать любые связи и/или координацию между российским правительством и частными лицами, связанными со штабом", — заявила она, сославшись на упоминание в деле Януковича.

Вне зависимости от каких-либо связей с Россией, обвинения против Манафорта достаточно серьезны, и ему грозят десятки лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что второй обвиняемый Гейтс согласился пойти на сделку с обвинением, признав себя виновным по менее значимым пунктам в обмен на снятие более тяжелых обвинений и, вероятно, показания против Манафорта.

Что дальше?

Что будет делать дальше Мюллер и когда закончится расследование, известно только самому Мюллеру. В системе американского минюста он занимает особое положение, имея практически неограниченные полномочия. В теории он может расследовать любые подозрения, возникшие в рамках его расследования, включая и те, которые не имеют отношения к России. Мюллер также может изучить многочисленные предположения в СМИ, что Трамп препятствовал правосудию, уволив экс-директора ФБР Джеймса Коми, который предположительно вел против Трампа расследование (доподлинно это не подтверждено).

Может ли Мюллер обвинить Трампа в чем бы то ни было — вопрос дискуссионный. Адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что команда Мюллера признала: завести дело против президента нельзя. Неясно, что имел в виду Джулиани: невиновность Трампа или же правила минюста, которые запрещают выносить обвинение действующему президенту. В теории Мюллер может не выдвигать против Трампа обвинений, но передать доклад с обвинениями в палату представителей. Это уже сделал около 20 лет назад другой спецпрокурор, Кеннет Старр, который обвинил президента Билла Клинтона в лжесвидетельстве. Палата представителей вынесла Клинтону импичмент, но сенат его оправдал.

Другой дискуссионный вопрос — может ли Трамп уволить Мюллера. Большинство юристов сходятся на том, что Мюллер, как и все чиновники исполнительной власти, подчиняется президенту, и тот может его уволить. Однако политическая цена для Трампа была бы весьма велика, как в случае с увольнением Коми, которое породило всевозможные предположения о воспрепятствовании правосудию.

Сам Мюллер никогда не говорил о виновности Трампа или о том, чтобы Трамп был под расследованием.

Трамп многократно называл расследование "охотой на ведьм" и на все лады повторял в Twitter, что никакого сговора с Россией у него не было. Официальная позиция Белого дома такова, что расследование лишь отвлекает от повестки дня и достижений Трампа, включая рост экономики.

Трамп также оказался в ситуации противостояния с собственным министерством юстиции, что со стороны выглядит странно. Трамп неоднократно критиковал руководство минюста и даже назвал "нападением на страну" обыск у своего личного адвоката Майкла Коэна — этот обыск также, по-видимому, не был связан с Россией.

"Не думаю, что он (Трамп) препятствует правосудию, делая заявления или реализуя свои президентские полномочия — например, в его власти назначать генпрокурора и его подчиненных. Но это странно, когда президент делает подобные заявления о министерстве юстиции, которое подчиняется ему самому", — сказал РИА Новости юрист сторонник Трампа Брюс Маркс. При этом Маркс считает расследование Мюллера политизированным и полагает, что пора вскоре его заканчивать.

Тем не менее, вероятнее всего, расследование Мюллера продлится как минимум до промежуточных выборов в ноябре 2018 года. Как бы он ни закончился, сторонники Трампа заявят о его невиновности, а противники по-прежнему будут убеждены в "сговоре с Россией". Это означает, что беспрецедентный скандал вокруг Трампа и России останется во внутренней американской повестке дня в обозримом будущем.