На юге Узбекистана из-за схода селя погибли пять человек

ТАШКЕНТ, 17 мая — РИА Новости. Пять человек погибло в результате схода селевого потока в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана, сообщает в четверг пресс-служба МЧС республики.
По данным МЧС, в настоящее время силами и средствами министерства проводятся спасательно-восстановительные мероприятия.
"В результате проливных дождей, а также резкого потепления в ряде регионов страны возросла угроза селевых паводков", — добавили в пресс-службе.
Во вторник местные СМИ сообщили, что более 100 домов затопило в Кашкадарьинской области из-за схода селя, тогда обошлось без жертв. В минувшую пятницу МЧС Узбекистана объявил селевую опасностью с 12 по 17 мая по предгорным и горным районам республики.
Начало весенних паводков в бассейнах рек Сырдарья и Амударья — главных водных артериях Узбекистана — регулярно грозит затоплением сельхозугодий и населенных пунктов республики. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.
В мае 2016 года из-за проливных дождей в ряде регионов страны прошли селевые потоки. В результате были повреждены более 130 домов, транспортные коммуникации, в более безопасные районы переселены почти 550 жителей.