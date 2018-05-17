Индия обеспокоена столкновениями на границе сектора Газа и Израиля

Палестинцы везут пострадавшего в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинцы везут пострадавшего в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая — РИА Новости. Индия обеспокоена непрекращающимися столкновениями на границе сектора Газа с Израилем, призывает стороны избегать эскалации конфликта, заявили в четверг журналистам в индийском МИД.

"Индия глубоко обеспокоена продолжающейся напряженностью на границе сектора Газа с Израилем, где 14 мая погибли свыше 50 палестинцев, тысячи получили ранения. Мы глубоко опечалены их гибелью. Мы призываем все стороны избегать эскалации этой ситуации, чтобы создать благоприятную атмосферу для возобновления мирного процесса", — заявили в дипломатическом ведомстве.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

Восточные районы и исторический центр Иерусалима были отбиты Израилем у Иордании в ходе "Шестидневной войны" 1967 года и позднее аннексированы. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.