Индия обеспокоена столкновениями на границе сектора Газа и Израиля

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мая — РИА Новости. Индия обеспокоена непрекращающимися столкновениями на границе сектора Газа с Израилем, призывает стороны избегать эскалации конфликта, заявили в четверг журналистам в индийском МИД.
Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.
Восточные районы и исторический центр Иерусалима были отбиты Израилем у Иордании в ходе "Шестидневной войны" 1967 года и позднее аннексированы. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.