МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. На дорогу в пригороде Сиднея вылетела бочка пива и врезалась в автомобиль, свидетельствует видео, выложенное на YouTube-канале ViralHog.
"Ехал я себе по М4 в Уэнтвортвилле в 6.11 утра, как откуда ни возьмись появилась бочка пива. Не знаю, откуда она взялась, полиция сейчас занимается расследованием. Машина ударилась очень сильно", — написал водитель.
В конце видео хозяин авто приложил фотографии последствия аварии. Бочка оставила внушительную вмятину на капоте и разбила лобовое стекло.