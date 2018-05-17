Южная Корея выступила за продолжение консультаций с КНДР

ТОКИО, 17 мая — РИА Новости. Совет национальной безопасности Южной Кореи заявил о намерении продолжить консультации с КНДР для проведения межкорейской встречи на высоком уровне в скором времени.

"Постоянный комитет (Совета национальной безопасности — ред.) провел заседание под председательством (советника президента Южной Кореи по безопасности — ред.) Чон Ый Ёна. Члены постоянного комитета обсудили предстоящие шаги в связи с решением КНДР отложить диалог на высоком уровне между Южной Кореей и КНДР, запланированный на 16 мая. Члены подтвердили позицию, что Пханмунджомская декларация, принятая по итогам межкорейского саммита 27 апреля, должна реализовываться без каких либо сбоев, и договорились продолжить консультации с северокорейской стороной о проведении встречи на высоком уровне в скором времени", — говорится в заявлении администрации президента Южной Кореи.

В ходе заседания также было решено "координировать позиции Южной Кореи, США и КНДР по различным каналам с целью успешного проведения предстоящего саммита между КНДР и США в духе взаимного уважения".

В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

Во вторник КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая. По сообщениям из Сеула, в учениях задействовано около сотни самолетов и, впервые, восемь истребителей-"невидимок" F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР.

Южная Корея выразила сожаление в связи с отказом КНДР от проведения переговоров, но подчеркнула, что совместные с США учения продолжатся согласно плану, несмотря на протесты с северокорейской стороны.