ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал все заинтересованные стороны вокруг проблемы Корейского полуострова идти навстречу друг другу, а не разбегаться в разные стороны и тормозить мирный процесс, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

"Для решения проблемы Корейского полуострова необходимо, чтобы стороны шли навстречу друг другу, а не наоборот — в диаметрально противоположных направлениях. Особенно когда одна сторона демонстрируют гибкость, а вторая, наоборот – непреклонность. История уже давала нам этот урок. Мы не хотим видеть повторения этого явления", — заявил Ван И журналистам, находясь в Париже.

Китайский министр также подчеркнул, что нынешняя деэскалация обстановки на Корейской полуострове далась очень нелегко, принятые для этого по собственной инициативе меры северокорейской и южнокорейской сторон стоят полного одобрения.

"Остальные стороны, в особенности США, должны дорожить этим возникшим шансом на мир. Все должны продвигать мир, а не наоборот – тащить процесс назад", — добавил Ван И.

Ранее стало известно, что КНДР отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за американо-южнокорейских военных учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая. По сообщениям из Сеула, в учениях задействовано около сотни самолетов, и впервые — восемь истребителей-"невидимок" F-22, предназначенных для нанесения ударов по ядерным и ракетным объектам на территории КНДР.